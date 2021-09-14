Ціна на газ для побутових споживачів не зміниться – Шмигаль

Кабмін гарантував, що протягом опалювального сезону ціна на газ для побутових споживачів не перевищуватиме 7,96 грн за кубометр.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції.

– На сьогодні ціна на газ б’є світові рекорди, вона по деяких договорах вже перевищує $700, це більше 21 тис. грн. за тисячу кубів. Ми як уряд і Нафтогаз як державна компанія виступаємо гарантами того, що для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться і буде залишатися згідно річного контракту 7,96 грн, – зауважив прем’єр.

За словами Шмигаля, річне споживання газу населенням і промисловістю складає близько 22-23 млрд метрів кубічних на рік.

– Трішки більше 13 млрд кубів – це власний видобуток Нафтогазу і приватних компаній. Фактично весь цей газ іде на споживання населенням. Населення споживає близько 14 млрд метрів кубічних. Відповідно, ціна 7,96 грн за кубометр, яку поставив Нафтогаз як річний продукт, дає змогу фактично забезпечити собівартість видобутку цього газу, і це ми гарантуємо, – пояснив він.

Окрім того, очільник уряду додав, що вартість газу для бюджетної сфери та підприємств теплокомуненерго буде складати 7,44 грн за кубометр. Це дасть можливість не підвищувати тарифи на тепло і гаряче водопостачання.