Черновола убили четырьмя ударами кастета — экс-заместитель генпрокурора Голомша

Лидер Народного руха Украины Вячеслав Черновол погиб не в результате дорожно-транспортного происшествия. Его убили кастетом.

Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора (2003-2005 гг.) Николай Голомша в эфире одного из телеканалов.

— Мы установили, что Черновол был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы. Таким же кастетом добили его водителя, — рассказал он.

Отвечая на вопрос, было ли это точно не ДТП, Голомша сказал: бесспорно, это была не авария.

— Было установлено отключение подушек безопасности, подделка документа осмотра места происшествия, а еще было установлено место убийства на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях, — отметил экс-замгенпрокурора.

По официальной версии следствия, Вячеслав Черновол трагически погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом, когда его автомобиль столкнулся с КамАЗом с прицепом. Не выжил и его водитель Евгений Павлов.

В июне 2010 года прокуратура Киева эксгумировала тело Черновола для повторной судебно-медицинской экспертизы по просьбе родственников погибшего. Ее необходимо было провести, чтобы устранить противоречия в доказательной базе при расследовании уголовного дела.

В августе 2011 года экспертиза установила, что политический деятель погиб в результате травм, полученных в ДТП. Но в апреле 2014 года расследование снова возобновили. Дело о гибели Вячеслава Черновола направили на дополнительное расследование в прокуратуру.

Источник: 4 канал