Чорновола вбили чотирма ударами кастета – екс-заступник генпрокурора Голомша

Лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок дорожно-транспортної пригоди. Його вбили кастетом.

Про це повідомив колишній заступник генерального прокурора (2003-2005 рр.) Микола Голомша в ефірі одного з телеканалів.

– Ми встановили, що Чорновола було вбито чотирма ударами кастета в потиличну ділянку голови. Таким самим кастетом добили його водія, – розповів він.

Відповідаючи на запитання, чи було це точно не ДТП, Голомша додав: безперечно, це була не аварія.

– Було встановлено відключення подушок безпеки, підроблення документа огляду місця події, а ще було встановлено місце вбивства на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках, – зазначив екс-заступник генпрокурора.

За офіційною версією слідства, В’ячеслав Чорновіл трагічно загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі поблизу Києва, коли його автомобіль зіткнувся з КамАЗом із причепом. Не вижив і його водій Євген Павлов.

У червні 2010 року прокуратура Києва ексгумувала тіло Чорновола для повторної судово-медичної експертизи на прохання родичів загиблого. Її необхідно було провести, щоб усунути суперечності у доказовій базі під час розслідування кримінальної справи.

У серпні 2011 року експертиза встановила, що політичний діяч загинув унаслідок травм, отриманих у ДТП. Але у квітні 2014 року розслідування знову відновили. Справу щодо загибелі В’ячеслава Чорновола направили на додаткове розслідування в прокуратуру.

Джерело: 4 канал