В США заговорили о возможности поставок Украине одной из лучших в мире систем противовоздушной обороны Железный купол (Iron Dome), которую, среди прочего, уже 10 лет используют в Израиле. Если в законопроекте об обороне США одобрят соответствующую правку, Украина может получить Железный купол уже в следующем году.

Что известно об этой системе и как она может помочь обороноспособности Украины — читайте в материале Фактов ICTV.

В чем преимущество Железного купола

Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), которая предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 кв. км.

Эта система была разработана в 2011 году израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской компанией Raytheon и впервые применена в Израиле. С того времени она сбила тысячи ракет и сохранила тысячи жизней в Израиле, у которого — многолетний конфликт с Палестиной и боевиками ХАМАС.

Железный купол зарекомендовал себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. По данным израильских военных, система сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Система состоит из радара и контрольного центра (батареи). Они распознают приближающиеся ракеты и могут за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель.

Стоимость одной такой батареи оценивается от $50 млн до $170 млн. Пуск одной ракеты системы Железный купол обходится примерно в несколько десятков тысяч долларов.

США, например, в 2019 году купили две батареи за $373 млн. В эту сумму были включены и инструкторы, и полное сопровождение, и обучение использованию этой системы, а также запас ракет. Но американцы до сих пор не смогли интегрировать Железный купол в систему ПРО.

Когда впервые заговорили о возможности поставок этой системы в Украину

В американских СМИ 14 сентября появилась информация, что в Конгрессе США стремятся включить поправку к законопроекту об обороне от 2022 года, которая предполагает продажу или передачу Украине батарей Железного купола.

При этом в законопроекте не было определено, что это должна быть какая-то конкретная система, но сотрудник Конгресса сказал журналистам, что скорее всего, речь идет о двух армейских батареях Железный купол.

Позже в Офисе президента подтвердили эту информацию, заявив, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Железный купол. Эту тему также обсуждали во время визита главы государства Владимира Зеленского в США, о чем рассказал 16 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В то же время пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге 15 сентября не смогла дать четкий ответ на вопрос по этому поводу. Она заявила, что ей это надо уточнить у своей команды.

Реально ли интегрировать Железный купол в украинскую системы ПРО



Сейчас украинская система ПРО в основном вооружена зенитно-ракетными комплексами советского образца С-300 и Бук-М1, которые уже несколько устарели. Дальность их максимального действия достигает 75 км, но эффективность гораздо ниже, чем у Железного купола. По мнению военных экспертов, нынешняя украинская система ПРО может не справиться с российскими оперативно-тактическими комплексами Искандер и крылатыми ракетами морского базирования Калибр в случае, если Россия решит ударить по Украине.

Опрошенные Фактами ICTV эксперты отметили эффективность Железного купола, но скептически оценивают его перспективы в Украине. Основными препятствиями видят трудности его интеграции в нынешнюю систему ПРО, отсутствие кадров и высокую цену этой системы.

— Я не верю в это. Чтобы такую ​​систему поставить​​, надо готовиться пять лет. Нужны специалисты. Как она впишется в нашу систему ПРО? Я пока не вижу возможности этого. Также не знаю, где взять миллиард долларов. Мне кажется, что это пока заявление, — заявил военный эксперт, полковник запаса Иван Апаршин.

Военный обозреватель Олег Стариков также указывает на то, что на подготовку специалистов может понадобиться много лет, а на закупку необходимого количества комплексов потребуется более миллиарда долларов.

— Эта система не синхронизирована с нашей системой ПРО. Чтобы обеспечить функционирование этой системы для 22 украинских бригад сухопутных войск, нужно купить 22 комплекса. Ее также нужно синхронизировать с системой боевого управления Украины, которая отличается. Также надо подготовить специалистов, на это понадобится как минимум 10 лет. Это все маловероятно, — считает он.

Впрочем, военный эксперт Олег Жданов придерживается другого мнения. По его словам, Железный купол позволит защитить от обстрелов украинских военных и жителей на Донбассе.

— Для нас это будет очень большая польза. Дело в том, что эта система предназначена для перехвата самолетов, ракет, артиллерийских боеприпасов и минометных мин. То есть мы можем защитить наших военнослужащих и жителей от тех обстрелов, которые Россия сегодня нам устраивает на Донбассе, — сказал он.

Также Жданов отмечает, что Железный купол позволит улучшить эффективность украинской системы ПРО.

— Эффективность нашей системы очень низкая. Сейчас в Украине стоит советская система ПРО. Она имеет возможность сбивать ракеты, но вероятность их поражения составляет не более 50%. То есть каждый пуск ракеты — лотерея, — отметил эксперт.

Отметим, возможность передачи систем Железный купол Украины от США в 2022 году сохраняется. Если это произойдет, военное руководство Украины будет иметь работу по внедрению системы в украинскую систему ПРО.