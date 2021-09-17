У США заговорили про можливість постачання Україні однієї з кращих у світі систем протиповітряної оборони Залізний купол (Iron Dome), яку, серед іншого, вже 10 років використовують в Ізраїлі. Якщо в законопроекті про оборону США схвалять відповідну правку, Україна може отримати Залізний купол вже наступного року.

Що відомо про цю систему і як вона може допомогти обороноздатності України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У чому перевага Залізного купола

Це тактична система протиракетної оборони (ПРО), яка призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 км. Кожна батарея може захищати територію площею 150 кв. км.

Ця система була розроблена у 2011 році ізраїльською оборонною компанією Rafael в партнерстві з американською компанією Raytheon і вперше застосована в Ізраїлі. З того часу вона збила тисячі ракет і зберегла тисячі життів в Ізраїлі, у якого – багаторічний конфлікт з Палестиною і бойовиками ХАМАС.

Залізний купол зарекомендував себе як один з найефективніших у світі засобів знищення ракет малої дальності. За даними ізраїльських військових, система збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Система складається з радару і контрольного центру (батареї). Вони розпізнають ракети, що наближаються, і можуть за кілька секунд прорахувати їх траєкторію та імовірну ціль.

Вартість однієї такої батареї оцінюється від $50 млн до $170 млн. Пуск однієї ракети системи Залізний купол обходиться приблизно в кілька десятків тисяч доларів.

США, наприклад, у 2019 році купили дві батареї за $ 373 млн. У цю суму було включено інструкторів, повний супровід, навчання щодо використання цієї системи, а також запас ракет. Але американці досі не змогли інтегрувати Залізний купол у свою систему ПРО.

Коли вперше заговорили про можливість постачання цієї системи в Україну

В американських ЗМІ 14 вересня з’явилася інформація, що в Конгресі США прагнуть включити поправку до законопроекту про оборону від 2022 року, яка передбачає продаж або передачу Україні батарей Залізного купола.

Водночас у законопроекті не було зазначено, що це повинна бути якась конкретна система, але співробітник Конгресу сказав журналістам, що скоріш за все, мова йде про дві армійські батареї Залізний купол.

Пізніше в Офісі президента підтвердили цю інформацію, заявивши, що Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Залізний купол. Цю тему також обговорювали під час візиту глави держави Володимира Зеленського в США, про що розповів 16 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Однак прес-секретар президента США Джен Дженніфер Псакі на брифінгу 15 вересня не змогла дати чітку відповідь на питання з цього приводу. Вона заявила, що їй це треба уточнити у своєї команди.

Чи реально інтегрувати Залізний купол в українську систему ПРО

Зараз українська система ПРО в основному озброєна зенітно-ракетними комплексами радянського зразка С-300 і Бук-М1, які вже дещо застаріли. Дальність їх максимальної дії досягає 75 км, але ефективність набагато нижча, ніж у Залізного купола. На думку військових експертів, нинішня українська система ПРО може не впоратися з російськими оперативно-тактичними комплексами Іскандер і крилатими ракетами морського базування Калібр у разі, якщо Росія вирішить вдарити по Україні.

Опитані Фактами ICTV експерти відзначили ефективність Залізного купола, але скептично оцінюють його перспективи в Україні. Основними перешкодами бачать труднощі його інтеграції у нинішню систему ПРО, відсутність кадрів і високу ціну цієї системи.

– Я не вірю в це. Щоб таку систему поставити, треба готуватися п’ять років. Потрібні фахівці. Як вона впишеться в нашу систему ПРО? Я поки не бачу можливості цього. Також не знаю, де взяти мільярд доларів. Мені здається, що це поки заяви, – заявив військовий експерт, полковник запасу Іван Апаршин.

Військовий оглядач Олег Старіков також вказує на те, що на підготовку фахівців може знадобитися багато років, а на закупівлю необхідної кількості комплексів потрібно понад мільярд доларів.

– Ця система не синхронізована з нашою системою ПРО. Щоб забезпечити функціонування цієї системи для 22 українських бригад сухопутних військ, потрібно купити 22 комплекси. Її також потрібно синхронізувати з системою бойового управління України, яка відрізняється. Також треба підготувати фахівців, на це знадобиться як мінімум 10 років. Це все малоймовірно, – вважає він.

Втім, військовий експерт Олег Жданов дотримується іншої думки. За його словами, Залізний купол дозволить захистити від обстрілів українських військових та мешканців на Донбасі.

– Для нас це буде дуже велика користь. Річ у тому, що ця система призначена для перехоплення літаків, ракет, артилерійських боєприпасів і мінометних мін. Тобто ми можемо захистити наших військовослужбовців і жителів від тих обстрілів, які Росія сьогодні нам влаштовує на Донбасі, – сказав він.

Також Жданов відзначає, що Залізний купол дозволить поліпшити ефективність української системи ПРО.

– Ефективність нашої системи дуже низька. Зараз в Україні є радянська система ПРО. Вона має можливість збивати ракети, але ймовірність їх ураження становить не більше 50%. Тобто кожен пуск ракети – лотерея, – зазначив експерт.

Зазначимо, можливість передачі систем Залізний купол Україні від США у 2022 році зберігається. Якщо це відбудеться, військове керівництво України матиме роботу щодо впровадження системи в українську систему ПРО.