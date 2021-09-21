Лидер политической партии Украинская стратегия Владимир Гройсман предложил мотивировать людей сделать прививку от коронавируса помощью в размере 1 тыс. грн.

Об этом он сказал в эфире Свободы слова на ICTV.

По его словам, другого варианта преодолеть пандемию, кроме как провести тотальную вакцинацию, нет.

— У нас пожар. Люди умирают, нагрузка на систему возрастает. А экономика падает. И одновременно мы видим примеры других стран, видим, что там другая ситуация. Небольшие средства, чтобы сделать дополнительную мотивацию. Нет другого варианта, кроме как вакцинировать всех. Но я бы предложил — выплатить каждому при вакцинации 1 тыс. грн. Предложил бы компенсацию тем, кто вакцинировался раньше, — сказал Гройсман.

Источником финансирования этой помощи мог бы стать транш в $2,7 млрд от Международного валютного фонда, считает он. Деньги, напомнил политик, пришли в качестве подарка для преодоления последствий пандемии, так что и использовать их надо на проблемы пандемии.

— Далее следует немедленно определить программу вакцинации от сезонного гриппа — ведь сезонный грипп так же осуществляет нагрузки на систему — и максимально системно ввести тестирование в учебных заведениях. Там тоже надо контролировать ситуацию. И хочу обратиться к власть имущим: перестаньте умничать и принимайте решение. Мы теряем людей, — заявил Гройсман.

Он добавил, что в этом пакете также должна быть помощь людям, которые могут потерять работу из-за нового локдауна — минимум на уровне минимальной зарплаты, а также помощь предприятиям: компенсация убытков, арендных платежей и тому подобное.