Лідер політичної партії Українська стратегія Володимир Гройсман запропонував мотивувати людей зробити щеплення від коронавірусу допомогою у розмірі 1 тис. грн.

Про це він сказав в ефірі Свободи слова на ICTV.

За його словами, іншого варіанту подолати пандемію, ніж провести тотальну вакцинацію, немає.

– У нас пожежа. Люди вмирають, навантаження на систему зростає. А економіка падає. І одночасно ми бачимо приклади інших країн, бачимо, що там інша ситуація. Невеликі кошти, щоб зробити додаткову мотивацію. Немає іншого варіанту, як вакцинувати всіх. Але я б запропонував – виплатити кожному за умови вакцинації 1 тис. грн. Запропонував би компенсацію тим, хто вакцинувався раніше, – сказав Гройсман.

Джерелом фінансування цієї допомоги міг би стати транш у розмірі $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду, вважає він. Гроші, нагадав політик, прийшли як подарунок для подолання наслідків пандемії, тому використовувати їх треба на проблеми пандемії.

– Далі варто негайно визначити програму вакцинації від сезонного грипу – адже сезонний грип так само здійснює навантаження на систему – і максимально системно запровадити тестування в навчальних закладах. Там теж треба контролювати ситуацію. І хочу звернутися до можновладців: перестаньте мудрувати, а приймайте рішення. Ми втрачаємо людей, – заявив Гройсман.

Він додав, що в цьому пакеті також повинна бути допомога людям, які можуть втратити роботу через новий локдаун – мінімум на рівні мінімальної зарплати, а також допомога підприємствам: компенсація збитків, орендних платежів тощо.