Выборы в Черкасской области: на двойника кандидата в депутаты открыли дело

В Черкасской области правоохранители начали расследование из-за препятствования осуществлению избирательного права.

Об этом рассказала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Черкасской области Зоя Вовк. По ее словам, 24 сентября поступило заявление от местного жителя в Золотоношский районный отдел полиции.

Заявитель сообщил о том, что Центральная избирательная зарегистрировала на выборы кандидата — его полного тезку (человека, имеющего одинаковые фамилия, имя и отчество).

По его словам, зарегистрированный кандидат изменил свои ФИО за неделю до подачи документов. Это может вводить в заблуждение избирателей и препятствовать ему баллотироваться на равных основаниях.

Правоохранители начали досудебное расследование по статье 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии, комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) УК Украины.

Мужчине может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

25 сентября ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата на промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №197 с именем Виталий Александрович Войцеховский. Мужчина баллотировался путем самовыдвижения.

По данным Гражданской сети Опора, второй кандидат изменил свое имя за шесть дней до подачи документов. Члены организации также заметили несоответствия данных в декларации относительно официального трудоустройства кандидата в 2020 году.

Источник: Суспільне Новини, Опора