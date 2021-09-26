Вибори на Черкащині: на двійника кандидата у депутати відкрили справу

У Черкаській області правоохоронці розпочали розслідування через перешкоджання здійсненню виборчого права.

Про це розповіла речниця Головного управління Національної поліції Черкаської області Зоя Вовк. За її словами, 24 вересня надійшла заява від місцевого жителя до Золотоніського районного відділу поліції.

Заявник повідомив про те, що Центральна виборча зареєструвала на вибори кандидата – його повного тезку (людину, що має однакові прізвище, ім’я та по-батькові).

За його словами, зареєстрований кандидат змінив свої ПІБ за тиждень до подання документів. Це може вводити в оману виборців та перешкоджати йому балотуватися на рівних засадах.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії, комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) КК України.

Чоловікові може загрожувати ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років.

25 вересня ЦВК зареєструвала ще одного кандидата на проміжні вибори в одномандатному виборчому окрузі №197 з іменем Віталій Олександрович Войцехівський. Чоловік балотувався шляхом самовисування.

За даними Громадянської мережі Опора, другий кандидат змінив своє ім’я за шість днів до подання документів. Члени організації також помітили невідповідності даних у декларації щодо офіційного працевлаштування кандидата у 2020 році.

Джерело: Суспільне Новини, Опора