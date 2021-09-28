Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал действовать прагматически, чтобы избежать кризиса в отношениях Венгрии и Украины из-за подписания Будапештом соглашения с Газпромом о транзите газа в обход Украины. По его словам, это Россия требовала исключить Украину из схемы транзита.

Об этом Кулеба сказал журналистам в Киеве 28 сентября.

— Я призываю венгерских партнеров сейчас не раскручиватьэ моции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматически, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы, — отметил он.

По словам Кулебы, вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием России, и Венгрия это требование приняла.

— Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история, — рассказал министр.

Он добавил, что Украина обратится к Еврокомиссии для того, чтобы понять, как это соглашение повлияет на энергетическую безопасность Евросоюза в целом.

— С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом, — пояснил глава МИД.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что расценивает реакцию Украины на газовый контракт с Россией как “серьезное нарушение суверенитета и интересов национальной безопасности, желание помешать безопасному газоснабжению Венгрии”.

Напомним, Венгрия 27 сентября подписала новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины.

В МИД это назвали исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям.

Украина также обратится в Еврокомиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.