Будет новый пакет санкций в отношении всех, кто принимал участие в агитации к выборам в Госдуму РФ на Донбассе. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в эфире Свободы слова на ICTV.

— Если вы (оккупанты, — Ред.) говорите, что якобы не участники этого конфликта, уважаете суверенитет Украины и что это “внутренний конфликт”, то объясните мне, почему вы проводите агитацию на нашей территории? Почему вы, не имея представительства ни в Донецке, ни в Луганске, агитируете наших граждан? Почему не делаете этого на Воздухофлотском проспекте в Киеве, где есть посольство? Вы сделали агитационные площадки (на временно оккупированных территориях, — Ред.) и еще организовано вывозили людей в Ростовскую область голосовать. Это и есть вмешательство в украинский государственный суверенитет и нарушение международных норм, — объяснил Резников.

По словам вице-премьер-министра, есть информация, что ко всем, кто принимал участие в этой агитации применят новый пакет санкций.

— Он будет представлен соответственно на рассмотрение правительству, а после — на СНБО и указом президента будет утвержден. Вот это будет наша реакция, — отметил политик.

В то же время Резников добавил, что надо просто понять, что оккупанты сейчас используют отсутствие какого-либо контроля между Украиной и РФ на Донбассе.

— Именно поэтому они прекратили мандат ОБСЕ на возможность мониторить в двух пунктах пропуска, о чем было договорено в Минских договоренностях, — объяснил он.

Недавно в России состоялись парламентские выборы, которые раскритиковал ряд стран, в частности США и Великобритания.

В то же время Верховная Рада Украины признала российские выборы незаконными, а саму Госдуму — нелегитимной, так как Кремль организовал голосование во временно оккупированном Крыму.

Также в Ростовскую область на голосование бесплатно свозили жителей временно оккупированных районов Донбасса.

Кроме этого, в ЕС заявили, что никогда не признают результаты выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму.