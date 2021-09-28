Буде новий пакет санкцій щодо усіх, хто брав участь у агітації до виборів у Держдуму РФ на Донбасі. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков в ефірі Свободи слова на ICTV .

– Якщо ви (окупанти, – Ред.) кажете, що нібито не учасники цього конфлікту, поважаєте суверенітет України і що це “внутрішній конфлікт”, то поясніть мені, чому ви проводите агітацію на нашій території? Чому ви, не маючи консульства ні в Донецьку, ні в Луганську, агітуєте наших громадян? Чому не робите це на Повітрофлотському проспекті у Києві, де є посольство? Ви зробили агітаційні майданчики (на тимчасово окупованих територіях, – Ред.) і ще організовано вивозили людей в Ростовську область голосувати. Це і є втручання в український державний суверенітет та порушення міжнародних норм, – пояснив Резніков.

За словами віце-прем’єр-міністра, є інформація, що до всіх, хто брав участь у цій агітації, застосовуватимуть новий пакет санкцій.

– Він буде поданий відповідно на розгляд уряду, а після – на РНБО, і указом президента його буде затверджено. Ось це буде наша реакція, – зауважив політик.

Водночас Резніков додав, що треба просто зрозуміти, що окупанти зараз використовують відсутність будь-якого контролю між Україною та РФ на Донбасі.

– Саме тому вони припинили мандат ОБСЄ на можливість моніторити в двох пунктах пропуску, про що було домовлено в Мінських угодах, – пояснив він.

Нещодавно в Росії відбулися парламентські вибори, які розкритикувала низка країн, зокрема США та Велика Британія.

Водночас Верховна Рада України визнала російські вибори незаконними, а саму Держдуму – нелегітимною, бо Кремль організував голосування в тимчасово окупованому Криму.

Також до Ростовської області на голосування безкоштовно звозили жителів тимчасово окупованих районів Донбасу.

Окрім того, в ЄС заявили, що ніколи не визнають результати виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму.