Создание ЧВК и терроризм: завершено расследование по делу Семенченко

Бывшему народному депутату Семену Семенченко и еще восьми фигурантам одного уголовного дела передали материалы для ознакомления, поскольку следователи СБУ завершили досудебное расследование.

В частности, Семенченко инкриминируют создание так называемой частной военной компании, организацию схемы по ввозу товаров военного назначения из РФ и обстрел одного из украинских телеканалов в 2019 году.

В целом обвинения выдвинуты по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 — Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности;

ч. 2 ст. 258 — Теракт;

ч. 1 ст. 263 — Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

ч. 2 ст. 333 — Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Дело Семенченко

24 марта 2021 года СБУ вручила экс-нардепу Семену Семенченко подозрение в организации противоправной схемы по ввозу товаров военного назначения из Российской Федерации, а также в создании незаконного военизированного вооруженного формирования.

Деятельность так называемой частной военной компании была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

А в мае Семенченко также выдвинули подозрение в терроризме — его обвиняют в обстреле одного из украинских телеканалов в 2019 году.