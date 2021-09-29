Створення ПВК та тероризм: завершено розслідування у справі Семенченка

Колишньому народному депутату Семену Семенченку та ще восьми фігурантам однієї кримінальної справи передали матеріали для ознайомлення, оскільки слідчі СБУ завершили досудове розслідування.

Зокрема, Семенченку інкримінують створення так званої приватної військової компанії, організацію схеми з ввезення товарів військового призначення з РФ та обстріл одного з українських телеканалів у 2019 році.

Загалом звинувачення висунуто за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 – Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їхній діяльності;

ч. 2 ст. 258 – Теракт;

ч. 1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

ч. 2 ст. 333 – Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Справа Семенченка

24 березня 2021 року СБУ вручила екс-нардепу Семену Семенченку підозру в організації протиправної схеми з ввезення товарів військового призначення з Російської Федерації, а також у створенні незаконного воєнізованого збройного формування.

Діяльність так званої приватної військової компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

А у травні Семенченку також висунули підозру в тероризмі – його звинувачують в обстрілі одного з українських телеканалів у 2019 році.