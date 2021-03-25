Служба безопасности Украины вручила подозрение бывшему нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко. Последний известный как “внештатный агент НАБУ».

По версии следствия, они являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Кроме Семена Семенченко и Евгения Шевченко, в контроле и координации военизированного вооруженного формирования подозревают еще 13 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям с опытом участия в боевых действиях.

Деятельность так называемой частной военной компании была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов ПГК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области.

Там проводились боевые строения, тренировки обращения с оружием и отрабатывались навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

Отдельно следователи получили данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между ПГК и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксировано предложения организовать поставки оружия в эти страны.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники СБУ провели около 80 обысков по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях.

Правоохранители изъяли:

почти 5,5 тыс. патронов различного калибра;

семь реактивных противотанковых гранат РПГ-26;

четыре подствольных гранатомета;

ручной пулемет Калашникова;

две автоматические винтовки;

три пистолета и три автомата Калашникова АКС и АКС-74;

семь помповых ружей;

38 гранатометным выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5);

16 запалов УЗРГМ и шесть тротиловых шашек, пластид;

устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров и тому подобное.

Также изъято финансовую документацию и черновые записи организационной структуры вооруженного формирования, личные дела участников.

Азарову сообщили о подозрении в госизмене

24 марта бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений.

Его подозревают в том, что он по предварительному сговору с бывшим президентом Виктором Януковичем совершил действия, которые угрожали суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Как показывает следствие, Николай Азаров понимал, что соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года противоречит Конституции.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев.