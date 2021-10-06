Голосование по кандидатуре нового спикера Верховной Рады Украины может состояться уже в эту пятницу, 8 октября.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, сначала должно состояться заседание фракции, где будут утверждены кандидатуры нового главы ВР и первого вице-спикера. Нардепы соберутся на заседание в четверг вечером, 7 октября.

– В пятницу, наверное (будет голосование за избрание нового спикера, — Ред.). Думаю, нам нужно провести фракцию и определить обе кандидатуры, и потом мы будем голосовать, — отметил Арахамия.

Нардеп уточнил, что действующий первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук и первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко не являются единственными кандидатурами. Стефанчука ранее называли наиболее реальным претендентом на должность спикера, а Корниенко – как возможного вице-спикера.

– Нет… Они в шорт-листе, но есть еще кандидаты, которые хотят, чтобы их рассмотрели, — сообщил Арахамия.

При этом он не стал озвучивать фамилии других кандидатов. Известно лишь, что это представители Слуги народа.

Возможная отставка Разумкова: что известно

5 октября спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на двух ближайших пленарных заседаниях ВР.

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов: больше всего – от фракции Слуга народа (200 голосов), партии За будущее (16 голосов), депутатской группы Доверие (18).

Заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко объяснил инициативу отстранения Разумкова тем, что спикер ВР якобы отказался ставить на голосование согласительного совета в понедельник, 4 октября, предложения по повестке дня пленарных заседаний, чем нарушил регламент.

Вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера будут рассматривать в четверг, 7 октября.

Фото: Слуга народа