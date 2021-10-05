Во время очередного заседания 5 октября Верховная Рада не смогла принять ни одного закона. Все внимание нардепы посвятили процедуре отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Сначала его отстранили от председательства в парламенте на два дня, затем определились и с датой, когда будут голосовать за отставку с должности. Как это происходило — читайте в материале.

С чего все началось

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей в Верховной Раде за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Ее председатель Давид Арахамия обратился с просьбой предоставить ему подписные листы для сбора подписей народных депутатов об отзыве Разумкова с должности.

В тот же день аппарат Верховной Рады выполнил поручение и подготовил необходимые документы.

1 октября народные депутаты от фракции Слуга народа начали выездное заседание политсилы в Трускавце, на котором присутствовал и президент Владимир Зеленский. А вот Дмитрия Разумкова туда не пригласили, несмотря на то, что он был первым номером в списке партии.

Учитывая такую ​​ситуацию, председатель Верховной Рады сам пригласил народных депутатов фракции Слуга народа на встречу 4 октября и предложил обсудить свою работу в парламенте. Но депутаты отказались от этого предложения.

2 октября пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук сообщила, что народные депутаты собрали необходимое количество подписей для запуска процедуры отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Причины отставки

На съезде в Трускавце президент Владимир Зеленский сообщил, что Дмитрий Разумков должен оставить свой пост, поскольку он не поддерживает политику партии Слуга народа по борьбе против олигархов.

По его мнению, если взгляды Разумкова не совпадают с более 200 депутатами от Слуги народа — это нормально, однако в таком случае ему необходимо искать себе другую команду.

Кроме того, по словам президента, парламент сегодня не выполняет поставленные перед ним задачи.

Также Владимир Зеленский отметил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже перестал быть членом команды партии Слуга народа и ведет свою собственную политическую жизнь.

Запуск процедуры отзыва

4 октября в Раде запустили процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера. Это произошло после того, как председатель Верховной Рады получил письмо от главы фракции Слуга народа Давида Арахамии с предложением об отставке. Решение поддержали 175 народных депутатов.

5 октября Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на двух пленарных заседаниях парламента. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов. Больше всего — от фракции Слуга народа (200 голосов), партии За майбутне (16 голосов), депутатской группы Довира (18).

Также за решение об отстранении Разумкова проголосовали три внефракционных нардепа, и трое — от фракции Голос.

Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко инициативу отстранения Дмитрия Разумкова объяснил тем, что председатель Верховной Рады якобы отказался ставить на голосование согласительного совета в понедельник 4 октября предложения по повестке дня пленарных заседаний 5-8 октября и этим нарушил Регламент.

После этого 246 народных депутатов проголосовали за то, чтобы рассмотрение вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины состоялось в четверг 7 октября. Больше всего голосов дала фракция Слуга народа (211).

Реакция Разумкова

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал свое отстранение от председательства на двух заседаниях парламента и решение рассмотреть его отставку 7 октября.

Он отметил, что за должность не держится и запущенной процедуре не будет препятствовать. Хотя она, по его мнению, противоречит закону.

— Если Верховная Рада приняла соответствующее решение, будем идти по нему. Если кто-то хочет продемонстрировать, что я держусь за должность, то это не так. Я даже не буду мешать. Я не буду превращать политические распри в грязь, которой забрызгают парламент. Хотят идти вопреки закону, пусть идут, — прокомментировал спикер во время брифинга.

Также Дмитрий Разумков добавил, что не будет обращаться в суд и не будет обжаловать решение о его отстранении и отставке с должности. Он отметил, что должность ничего не стоит, если ты не понимаешь, зачем она тебе нужна.

Что предусматривает процедура

Согласно Регламенту Верховной Рады, спикера могут отозвать с должности по его просьбе или в связи с его неудовлетворительной работой. Предложения об отзыве могут вноситься или Комитетом по вопросам регламента, или как минимум 150 народными депутатами.

Как только в аппарат парламента поступают документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве, запускается соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней.

В это время готовится отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на 2021 год.

Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада голосует. Если предложение набирает 226 голосов, то председателя Верховной Рады отправляют в отставку.