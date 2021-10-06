Голосування за кандидатуру нового спікера Верховної Ради України може відбутися вже в цю п’ятницю, 8 жовтня.

Про це повідомив журналістам у кулуарах парламенту голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, спершу має відбутися засідання фракції, де будуть затверджені кандидатури нового очільника ВР та першого віце-спікера. Нардепи зберуться на засідання в четвер увечері, 7 жовтня.

– У п’ятницю, напевно (буде голосування за обрання нового спікера, – Ред.). Думаю, нам потрібно провести фракцію і визначити обидві кандидатури, і потім ми голосуватимемо, – зазначив Арахамія.

Нардеп уточнив, що чинний перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук і перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко не є єдиними кандидатурами. Стефанчука раніше називали найбільш реальним претендентом на посаду спікера, а Корнієнка – як можливого віце-спікера.

– Ні… Вони у шорт-листі, але є ще кандидати, які хочуть, щоб їх розглянули, – повідомив Арахамія.

Водночас він не став озвучувати прізвищ інших кандидатів. Відомо лише, що це представники Слуги народу.

Можлива відставка Разумкова: що відомо

5 жовтня спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох найближчих пленарних засіданнях ВР.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів: найбільше – від фракції Слуга народу (200 голосів), партії За майбутнє (16 голосів), депутатської групи Довіра (18).

Заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко пояснив ініціативу відсторонення Разумкова тим, що спікер ВР начебто відмовився ставити на голосування погоджувальної ради в понеділок, 4 жовтня, пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань, чим порушив регламент.

Питання про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера будуть розглядати в четвер, 7 жовтня.

Фото: Слуга народу