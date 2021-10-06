Официальная позиция Офиса президента о ситуации в Укрэксимбанке соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Главы государства Михаил Подоляк.

— Ситуация вокруг Укрэксимбанка может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня — корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о котором уровня структуру говорится и работает эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их соблюдать, — сказал он.

В ОП добавили, что на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финансового учреждения.

— По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать, — резюмировали в Офисе президента.

Напомним, 4 октября журналисты программы Схемы сообщили о нападении в Укрэксимбанке во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране “убрать камеры” и “достать из них кассеты”, о чем свидетельствует обнародованное видео.

В результате на место происшествия вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности, а Укрэксимбанк обвинил журналистов в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и также обратится к правоохранителям.