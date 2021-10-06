Офіційна позиція Офісу президента про ситуацію в Укрексімбанку співвідноситься з громадським осудом дій керівництва державного банку.

Про це заявив радник керівника Офісу Глави держави Михайло Подоляк.

– Ситуація навколо Укрексімбанку може сприйматися тільки негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов’язок посадових осіб будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їх право ставити будь-які питання, що мають суспільну значущість. Не має значення, про яке рівня структуру йдеться і працює ця структура в державному або в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх дотримуватися, – сказав він.

В ОП додали, що на рівні Наглядової ради та відповідно до процедур в банку може відбуватися і модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінансової установи.

– Щонайменше представляється логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування і перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку і державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення в фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони повинні спрацювати, – резюмували в Офісі президента.

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти програми Схеми повідомили про напад в Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалося одне з питань журналістів-розслідувачів, після чого він наказав охороні “прибрати камери” і “дістати з них касети”, про що свідчить оприлюднене відео.

У результаті на місце події викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності, а Укрексімбанк звинуватив журналістів у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і також звернеться до правоохоронців.