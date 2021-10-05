В Раде запустили процедуру отзыва Разумкова с должности спикера

В понедельник, 4 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил письмо от главы фракции Слуга народа Давида Арахамии с предложением об отставке. Решение поддержали 175 народных депутатов.

Об этом сообщил Разумков в Telegram-канале. Таким образом парламент по представлению Арахамии запустил процедуру отзыва Разумкова с должности спикера.

— Коллективное предложение, подписанное 175 народными депутатами, вносится в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией и регламентом Верховной Рады с предложением об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Подписные листы прилагаются к этому письму, — говорится в сообщении.

Между тем Разумков отметил, что подписные листы сначала должна проверить Счетная палата, а уже потом можно запускать процедуру отзыва.

— Пока я председатель парламента, здесь будет работать закон. И рассмотрение инициативы об отзыве председателя Верховной Рады с должности — не исключение. Процедура будет происходить строго по регламенту, — подчеркнул он.

В то же время Разумков опроверг информацию о том, что инициативу о его отзыве могут рассмотреть во вторник — 5 октября или в среду — 6 октября. Также он напомнил о процедурных требованиях.

— Только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве — будет запущена соответствующая процедура. Она продолжается не больше 10 дней, — объяснил председатель ВР.

По его словам, в это время готовятся отчет председателя ВР, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на 2021 год.

— Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов — будет новый глава парламента, если нет — продолжим работать, — добавил Разумков.

Отметим, что пленарные заседания парламента должны пройти 5-8 и 19-22 октября.

Отставка Разумкова

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова. Соответствующий документ с требованием предоставить подписные листы спикеру от имени фракции прислал Давид Арахамия.

Впоследствии Арахамия подал лично от себя второе обращение об увольнении спикера.

Согласно регламенту парламента, чтобы отозвать председателя ВР, нужно собрать минимум 150 подписей нардепов, а для отстранения его от должности — 226.

В свою очередь Разумков возмутился, что вопрос о его отставке обсуждали “за его спиной”.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков уже перестал быть членом команды партии и ведет собственную политическую жизнь.

2 октября во время заседания в Трускавце нардепы Слуги народа собрали больше 150 подписей за отставку председателя ВР.

В случае отставки Разумкова основным кандидатом на пост спикера парламента называют первого вице-спикера Руслана Стефанчук.