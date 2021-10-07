Верховна Рада відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували народних 284 депутати.

Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215. Також за відставку Дмитра Разумкова проголосували 20 народних депутатів від фракції Батьківщина, 19 – від партії За майбутнє, 18 – від групи Довіра, 6 – від фракції Голос і 6 – позафракційних.

Тепер Дмитро Разумков більше не є головою Верховної Ради, але він все одно залишається одним із народних депутатів парламенту.

Відставку Дмитра Разумкова ініціювала фракція Слуга народу 30 вересня. Тоді її голова Давид Арахамія звернувся з проханням надати йому підписні листи для збору підписів народних депутатів щодо відкликання голови Верховної Ради з посади.

4 жовтня у Раді запустили процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади. Після цього 5 жовтня спікера відсторонили від головування на двох пленарних засіданнях парламенту. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. Найбільше голосів було від фракції Слуга народу – 200.

З ініціативою відсторонення виступив заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко. Такий крок він пояснив тим, що Дмитро Разумков начебто відмовився ставити на голосування Погоджувальної ради у понеділок 4 жовтня пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань 5-8 жовтня, і цим порушив регламент.

Того ж дня 246 народних депутатів підтримали рішення про розгляд питання щодо відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України 7 жовтня. Найбільше голосів знову дала фракція Слуга народу (211).

Сам Дмитро Разумков відразу заявив, що за посаду не тримається, але готовий іти до суду, якщо його спробують позбавити депутатського мандата.

Тим часом голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що голосування за кандидатуру нового спікера Верховної Ради України може відбутися вже в цю п’ятницю, 8 жовтня.

За його словами, спершу має відбутися засідання фракції, де затвердять кандидатур нового очільника парламенту та першого віце-спікера.