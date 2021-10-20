Россия до сих пор не выразила готовность провести встречу в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он, в частности, прокомментировал недавнее высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, который назвал заявления Киева о готовности президента Украины Владимира Зеленского к встрече с лидером РФ Владимиром Путиным “потоком сознания”.

Кулеба назвал подобные заявления Лаврова по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе “плевком в лицо” Франции и Германии. Он напомнил, что только недавно лидеры этих стран – Ангела Меркель и Эммануэль Макрона – проводили переговоры с Путиным по вопросу Донбасса, и глава РФ пообещал им встречу министров нормандского формата

– Французский министр готов. Немецкий министр готов. Я тоже готов к этой встрече, и мы настроены конструктивно. А Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова – это просто плевок в лицо Франции и Германии, — отметил Кулеба.

Глава МИД отметил, что была достигнута четкая договоренность о проведении министерской встречи, которая подготовит почву для саммита лидеров нормандского формата (Украины, Франции, Германии, России).

В то же время от Москвы до сих пор не поступало сигналов о готовности к встрече глав МИД в нормандском формате.

– Мы еще не получили сигналов от России о готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств нормандского формата, — заявил Кулеба.

Он призвал Сергея Лаврова согласиться на встречу министров и сесть за стол переговоров.