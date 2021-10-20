Росія досі не висловила готовність провести зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він, зокрема, прокоментував нещодавнє висловлювання голови МЗС Росії Сергія Лаврова, який назвав заяви Києва про готовність президента України Володимира Зеленського до зустрічі із лідером РФ Володимиром Путіним “потоком свідомості”.

Кулеба назвав подібні заяви Лаврова щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі “плювком в обличчя” Франції та Німеччини. Він нагадав, що лише нещодавно лідери цих країн – Ангела Меркель та Еммануель Макрон – проводили переговори з Путіним щодо питання Донбасу, і голова РФ пообіцяв їм зустріч міністрів нормандського формату

– Французький міністр готовий. Німецький міністр готовий. Я теж готовий на цю зустріч, і ми налаштовані конструктивно. А Сергій Лавров, на жаль, показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання зі своєю власною речницею в словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова – це просто плювок в обличчя Франції та Німеччини, – зазначив Кулеба.

Голова МЗС наголосив, що було досягнуто чіткої домовленості щодо проведення міністерської зустрічі, яка підготує грунт для саміту лідерів нормандського формату (України, Франції, Німеччини, Росії).

Водночас від Москви досі не надходило сигналів про готовність до зустрічі голів МЗС у нормандському форматі.

– Ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання і йде врозріз із домовленостями лідерів держав нормандського формату, – заявив Кулеба.

Він закликав Сергія Лаврова погодитися на зустріч міністрів та сісти за стіл переговорів.

Нещодавно в прес-службі президента Франції заявили, що протягом найближчих тижнів може відбутися зустріч на рівні міністрів у нормандському форматі (між представниками України, Німеччини, Франції та Росії).

Перед цим президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Йшлося, зокрема, і про підготовку до саміту нормандської четвірки.