Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину – Герус

С 1 ноября Российская Федерация прекращает поставки в Украину так называемого энергетического угля.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, речь идет, в частности, об угле марки А (антрацит) и П (постное).

– Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ), – уточнил он.

Ссылаясь на информацию энергетиков, Герус сказал, что этот запрет не касается коксующегося угля, а только угля, используемого для нужд энергетики.

– Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года, – добавил политик.

24 ноября 2014 года Россия приостановила поставки в Украину угля энергетических марок.

Дефицит этого угля возник в Украине из-за конфликта на Донбассе, где уголь этих марок преимущественно добывался и где в это время на складах только государственных шахт находилось около 2 млн тонн.