Росія зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну – Герус

З 1 листопада Російська Федерація припиняє постачання в Україну так званого енергетичного вугілля.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, йдеться зокрема про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне).

– Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ), – уточнив він.

Посилаючись на інформацію енергетиків, Герус сказав, що ця заборона не стосується коксівного вугілля, а лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

– Такі дії РФ схожі на їхні дії восени 2014 року, – додав політик.

24 листопада 2014 року Росія призупинила поставки в Україну вугілля енергетичних марок.

Дефіцит цього вугілля виник в Україні через конфлікт на Донбасі, де вугілля цих марок переважно добувалося й де в цей час на складах тільки державних шахт містилося близько 2 млн тонн.