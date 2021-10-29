Росія зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну – Герус

З 1 листопада Російська Федерація припиняє постачання в Україну так званого енергетичного вугілля.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
За його словами, йдеться зокрема про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне).
– Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ), – уточнив він.
Посилаючись на інформацію енергетиків, Герус сказав, що ця заборона не стосується коксівного вугілля, а лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики.
– Такі дії РФ схожі на їхні дії восени 2014 року, – додав політик.
24 листопада 2014 року Росія призупинила поставки в Україну вугілля енергетичних марок.
Дефіцит цього вугілля виник в Україні через конфлікт на Донбасі, де вугілля цих марок переважно добувалося й де в цей час на складах тільки державних шахт містилося близько 2 млн тонн.