Народный депутат от партии Слуга народа Алексей Устенко в эфире Свободы слова на ICTV подробно рассказал, какие кадровые решения приняли его коллеги во время заседания фракции 1 ноября.

По его словам, сейчас на должность министра обороны претендует нынешний вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Его кандидатуру рекомендовал президент Украины Владимир Зеленский.

– Во время заседания фракции заслушали Алексея Резникова. Еще его будет заслушивать комитет по вопросам обороны и разведки. Мы считаем, что это действительно профессионал, который сможет навести порядок в тех вопросах, в которых, к сожалению, не смог навести уже почти предыдущий министр, – отметил Алексей Устенко.

По его словам, в Украине были проблемы и с оборонным заказом, и с выплатами военным. Также, по убеждению нардепа, министр обороны Андрей Таран имел не очень хорошую публичную коммуникацию.

– Поэтому безусловно будет новый министр, фракция его поддержала, – подытожил Алексей Устенко.

Место Резникова на должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий должна занять нардеп Ирина Верещук. Ее кандидатуру фракция поддержала единогласно.

– Будет замена и в Министерстве экономики, скорее всего. Премьер-министр предложил кандидатуру Юлии Свириденко, которая сегодня работает в Офисе президента, – добавил нардеп. Будет новый министр экологии, но, пока премьер-министр не предложил кандидатуру, исполнять обязанности будет Руслан Стрелец, – говорит Алексей Устенко.

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, скорее всего, заменят на Павла Рябикина.

– Он сегодня выступил на фракции. Еще будет обсуждение, насколько мы поддерживаем его. Но Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности действительно нужен новый руководитель, – подчеркнул депутат от Слуги народа.

По его словам, от созданного министерства не предложили никаких законодательных инициатив для остановки падения промышленного производства, нового толчка для развития машиностроения.

– Не было конкретных действий, поэтому министр будет изменен, – пояснил Алексей Устенко.

Также нардеп отметил, что во время заседания фракции согласовали кандидатуру Вячеслава Штучного на должность главы аппарата Верховной Рады и избрали первого заместителя главы фракции Андрея Мотовиловца.

Фото: Алексей Устенко