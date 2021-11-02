Народный депутат от партии Слуга народа Алексей Устенко в эфире Свободы слова на ICTV подробно рассказал, какие кадровые решения приняли его коллеги во время заседания фракции 1 ноября.
По его словам, сейчас на должность министра обороны претендует нынешний вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Его кандидатуру рекомендовал президент Украины Владимир Зеленский.
– Во время заседания фракции заслушали Алексея Резникова. Еще его будет заслушивать комитет по вопросам обороны и разведки. Мы считаем, что это действительно профессионал, который сможет навести порядок в тех вопросах, в которых, к сожалению, не смог навести уже почти предыдущий министр, – отметил Алексей Устенко.
По его словам, в Украине были проблемы и с оборонным заказом, и с выплатами военным. Также, по убеждению нардепа, министр обороны Андрей Таран имел не очень хорошую публичную коммуникацию.
– Поэтому безусловно будет новый министр, фракция его поддержала, – подытожил Алексей Устенко.
Место Резникова на должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий должна занять нардеп Ирина Верещук. Ее кандидатуру фракция поддержала единогласно.
– Будет замена и в Министерстве экономики, скорее всего. Премьер-министр предложил кандидатуру Юлии Свириденко, которая сегодня работает в Офисе президента, – добавил нардеп.
Будет новый министр экологии, но, пока премьер-министр не предложил кандидатуру, исполнять обязанности будет Руслан Стрелец, – говорит Алексей Устенко.
В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, скорее всего, заменят на Павла Рябикина.
– Он сегодня выступил на фракции. Еще будет обсуждение, насколько мы поддерживаем его. Но Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности действительно нужен новый руководитель, – подчеркнул депутат от Слуги народа.
По его словам, от созданного министерства не предложили никаких законодательных инициатив для остановки падения промышленного производства, нового толчка для развития машиностроения.
– Не было конкретных действий, поэтому министр будет изменен, – пояснил Алексей Устенко.
Также нардеп отметил, что во время заседания фракции согласовали кандидатуру Вячеслава Штучного на должность главы аппарата Верховной Рады и избрали первого заместителя главы фракции Андрея Мотовиловца.
Фото: Алексей Устенко