Народний депутат від партії Слуга народу Олексій Устенко в ефірі Свободи слова на ICTV детально розповів, які кадрові рішення ухвалили його колеги під час засідання фракції 1 листопада.

За його словами, нині на посаду міністра оборони претендує теперішній віце-прем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Його кандидатуру рекомендував президент України Володимир Зеленський.

– Під час засідання фракції заслухали Олексія Резнікова. Ще його заслуховуватиме комітет із питань оборони та розвідки. Ми вважаємо, що це дійсно професіонал, який зможе навести лад із тими питаннями, із якими, на жаль, не зміг впоратись уже майже попередній міністр, – зазначив Олексій Устенко.

За його словами, в Україні були проблеми і з оборонним замовленням, і з виплатами військовим. Також, на переконання нардепа, міністр оборони Андрій Таран мав не дуже гарну публічну комунікацію.

– Тому безумовно буде новий міністр, фракція його підтримала, – підсумував Олексій Устенко.

Місце Резнікова на посаді міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій має обійняти нардеп Ірина Верещук. Її кандидатуру фракція підтримала одноголосно.

– Буде заміна і в міністерстві економіки, скоріше за все. Прем’єр-міністр запропонував кандидатуру Юлії Свириденко, яка сьогодні працює в Офісі президента, – додав нардеп. Буде новий міністр екології, але, поки прем’єр-міністр не запропонував кандидатуру, виконувати обов’язки буде Руслан Стрілець, – каже Олексій Устенко.

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, скоріше за все, замінять на Павла Рябікіна.

– Він сьогодні виступив на фракції. Ще буде обговорення, наскільки ми підтримуємо його. Але Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості дійсно потрібен новий керівник, – наголосив депутат від Слуги народу.

За його словами, від створеного міністерства не запропонували жодних законодавчих ініціатив для зупинки падіння промислового виробництва, нового поштовху для розвитку машинобудування.

– Не було конкретних дій, тому міністр буде змінений, – пояснив Олексій Устенко.

Також нардеп наголосив, що під час засідання фракції погодили кандидатуру В’ячеслава Штучного на посаду голови апарату Верховної Ради та обрали першого заступника голови фракції Андрія Мотовиловця.

Фото: Олексій Устенко