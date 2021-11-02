Если бы выборы президента Украины состоялись в конце октября 2021 года, за нынешнего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы чуть более 25% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в течение 21-23 октября.

Так, 25,1% респондентов заявили о готовности отдать голоса за Владимира Зеленского (речь идет о гражданах, которые планируют посетить избирательные участки и определились с выбором). По сравнению с началом сентября поддержка действующего президента снизилась на 6%: в опросе от 2-4 сентября за Зеленского хотели проголосовать 31,1% респондентов.

В первом туре президентских выборов в 2019 году за Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей.

За пятого президента Украины Петра Порошенко сейчас готовы проголосовать 14,1% опрошенных (среди определившихся с выбором). На начало сентября уровень поддержки политика составлял 13,3%. В первом туре выборов 2019 года за него проголосовали 15,95% избирателей.

Далее идет лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, за которую могут проголосовать 10,1% респондентов (в сентябре было 9,2%).

На четвертой позиции сейчас находится один из лидеров Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко с 9,5% поддержки. В сентябре за Бойко готовы были отдать голоса 10,9% респондентов, и он находился на третьей позиции в рейтинге.

На пятой позиции в новом рейтинге – бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, за которого проголосовали бы 7,3% опрошенных (в сентябре было 3,7% поддержки).

На шестой позиции – бывший глава Службы безопасности и лидер партии Сила и честь Игорь Смешко с 7,1% поддержки (в сентябре его поддерживали 6,1% украинцев).

За бывшего премьера Владимира Гройсмана сейчас бы проголосовали 5,1% респондентов (в сентябре было 5,7%).

За Анатолия Гриценко отдали бы голоса 4,3% опрошенных, за Олега Ляшко – 3,9%, за Олега Тягнибока – 2%, за Андрея Садового – 1,5%.

Что касается рейтинга доверия к политикам, то его возглавляет Владимир Зеленский. Главе государства доверяют 39% респондентов, а не доверяют – 59%.

На втором месте – Юлия Тимошенко, которой доверяют 26% опрошенных, не доверяют – 72%.

Лидеру Европейской Солидарности Петру Порошенко доверяют 25% респондентов, не доверяют – 73%.

На последней позиции в рейтинге доверия – Юрий Бойко, которому доверяют 24% опрошенных, не доверяют – 57%.

Опрос проводился 21-23 октября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – CATI (телефонное интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

В начале октября этого года президент Владимир Зеленский уверял, что еще ничего не решил по поводу баллотирования на второй срок.

А в начале сентября Зеленский сообщил, что хотел бы выполнить обещания, которые давал украинцам. Так он ответил на вопрос, планирует ли идти на второй президентский срок. Глава государства тогда уточнил, что пока никуда не баллотируется.