Якби вибори президента України відбулися наприкінці жовтня 2021 року, за нинішнього главу держави Володимира Зеленського проголосували б трохи більше ніж 25% громадян. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг протягом 21-23 жовтня.

Так, 25,1% респондентів заявили про готовність віддати голоси за Володимира Зеленського (йдеться про громадян, які планують відвідати виборчі дільниці та визначилися з вибором). У порівнянні з початком вересня підтримка діючого президента знизилася на 6%: в опитуванні від 2- 4 вересня за Зеленського хотіли проголосувати 31,1% респондентів.

У першому турі президентських виборів у 2019 році за Володимира Зеленського віддали голоси 30,24% виборців.

За п’ятого президента України Петра Порошенка зараз готові проголосувати 14,1% опитаних (серед тих хто визначився з вибором). На початок вересня рівень підтримки політика складав 13,3%. У першому турі виборів 2019 року за нього проголосували 15,95% виборців.

Далі йде лідер Батьківщини Юлія Тимошенко, за яку можуть проголосувати 10,1% респондентів (у вересні було 9,2%).

На четвертій позиції зараз знаходиться один із лідерів Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко з 9,5% підтримки. У вересні за Бойка готові були віддати голоси 10,9% респондентів, і він знаходився на третій позицій в рейтингу.

На п’ятій позиції в новому рейтингу – колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, за якого проголосували б 7,3% опитаних (у вересні було 3,7% підтримки).

На шостій позиції – колишній голова Служби безпеки та лідер партії Сила і честь Ігор Смешко з 7,1% підтримки (у вересні його підтримували 6,1% українців).

За колишнього прем’єра Володимира Гройсмана зараз проголосували б 5,1% респондентів (у вересні було 5,7%).

За Анатолія Гриценка віддали б голоси 4,3% опитаних, за Олега Ляшка – 3,9%, за Олега Тягнибока – 2%, за Андрія Садового – 1,5%.

Що стосується рейтингу довіри до політиків, то його очолює Володимир Зеленський. Главі держави довіряють 39% респондентів, а не довіряють – 59%.

На другому місці – Юлія Тимошенко, якій довіряють 26% опитаних, не довіряють – 72%.

Лідеру Європейської Солідарності Петру Порошенку довіряють 25% респондентів, не довіряють – 73%.

На останній позиції в рейтингу довіри – Юрій Бойко, якому довіряють 24% опитаних, не довіряють – 57%.

Опитування проводилося 21-23 жовтня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування – CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом було опитано 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2%.

На початку жовтня цього року президент Володимир Зеленський запевняв, що ще нічого не вирішив щодо балотування на другий термін.

А на початку вересня Зеленський повідомив, що хотів би виконати обіцянки, які давав українцям. Так він відповів на запитання, чи планує йти на другий президентський термін. Глава держави тоді уточнив, що поки нікуди не балотується.