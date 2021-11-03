Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Андрея Тарана. За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.

Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия необходимость изменений в руководстве Минобороны объяснил тем, что ведомство нуждается в очень быстрых изменениях.

Поэтому, по согласованию с Тараном и учитывая состояние его здоровья, необходимо было искать опытного менеджера, который мог возглавить министерство и внедрять все изменения.

Новым министром обороны может стать первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников. Его кандидатуру уже согласовала фракция Слуга народа.

Андрей Таран занимал должность министра обороны Украины с 4 марта 2020 года. До назначения работал на должности атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки и представителем Министерства обороны при постоянном представительстве Украины в ООН.

Кроме того, Андрей Таран был участником Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Занимал должность руководителя Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Участвовал в работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.