Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони України Андрія Тарана. За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат.

Напередодні голова фракції Слуга народу Давид Арахамія необхідність змін у керівництві Міноборони пояснив тим, що відомство потребує дуже швидких змін.

Тому, за погодженням із Тараном та враховуючи його стан здоров’я, необхідно було шукати досвідченого менеджера, який би міг очолити міністерство та впроваджувати всі зміни.

Новим міністром оборони може стати перший заступник глави української делегації у ТКГ Олексій Резніков. Його кандидатуру вже погодила фракція Слуга народу.

Андрій Таран обіймав посаду міністра оборони України з 4 березня 2020 року. До призначення працював на посаді аташе з питань оборони при посольстві України у Сполучених Штатах Америки та представником Міністерства оборони при постійному представництві України в ООН.

Крім того, Андрій Таран був учасником Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК).

Брав участь у роботі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.