Реформа децентрализации: правительство предлагает расширить полномочия общин

В рамках продолжения реформы децентрализации правительство предлагает передать общинам больше полномочий в связи с изменением административно-территориального устройства, приняв на заседании 3 ноября два законопроекта.

– Мы передаем еще больше полномочий и возможностей на места, касающихся вопросов сферы культуры, туризма, экологии, образования, здравоохранения, безопасности и т. д., – заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что устраняется, в частности, дублирование полномочий органов местного самоуправления разных уровней, а местные власти сами будут определять структуру своих исполнительных подразделений.

Глава правительства заверил, что принятие этих законопроектов парламентом увеличит независимость всех общин.