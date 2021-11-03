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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Реформа децентрализации: правительство предлагает расширить полномочия общин

Денис Шмигаль Кабмин

В рамках продолжения реформы децентрализации правительство предлагает передать общинам больше полномочий в связи с изменением административно-территориального устройства, приняв на заседании 3 ноября два законопроекта.

– Мы передаем еще больше полномочий и возможностей на места, касающихся вопросов сферы культуры, туризма, экологии, образования, здравоохранения, безопасности и т. д., – заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что устраняется, в частности, дублирование полномочий органов местного самоуправления разных уровней, а местные власти сами будут определять структуру своих исполнительных подразделений.

Глава правительства заверил, что принятие этих законопроектов парламентом увеличит независимость всех общин.

Фото: Правительственный портал

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