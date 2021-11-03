Реформа децентралізації: уряд пропонує розширити повноваження громад

В рамках продовження реформи децентралізації уряд пропонує передати громадам більше повноважень у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою, ухваливши на засіданні 3 листопада два законопроекти.

– Ми передаємо ще більше повноважень та можливостей на місця, що стосуються питань сфери культури, туризму, екології, освіти, охорони здоров’я, безпеки тощо, – заявив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що усуваються, зокрема, дублювання повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів, а місцева влада сама визначатиме структуру своїх виконавчих підрозділів.

Глава уряду запевнив, що ухвалення цих законопроектів парламентом збільшить незалежність всіх громад.