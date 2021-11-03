Народные депутаты отправили в отставку Олега Уруского – вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. За проголосовали 342 нардепа.

Олег Уруский написал заявление об увольнении по собственному желанию 1 ноября. Его должность может занять действующий глава Таможенной службы Павел Рябикин, чью кандидатуру уже согласовали.

Олег Уруский – доктор технических наук, лауреат государственной премии в области науки и техники, академик Международной академии аэронавтики.

В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины.

С 2014 по 2015 год Олег Уруский был заместителем генерального директора Государственного концерна Укроборонпром, а в 2015 году — главой Государственного космического агентства Украины.

Пост вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский занимал с 16 июля 2020 года.