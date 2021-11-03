Народні депутати відправили у відставку Олега Уруського – віце-прем’єр-міністраа, міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За проголосували 342 нардепи.

Олег Уруський написав заяву про звільнення за власним бажанням 1 листопада. Його посаду може обійняти чинний очільник Митної служби Павло Рябікін, чию кандидатуру вже погодили.

Олег Уруський – доктор технічних наук, лауреат державної премії у сфері науки та техніки, академік Міжнародної академії аеронавтики.

У 2000-2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України.

З 2014-го по 2015 рік Олег Уруський був заступником генерального директора Державного концерну Укроборонпром, а у 2015 році – головою Державного космічного агентства України.

Посаду віце-прем’єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський обіймав з 16 липня 2020 року.