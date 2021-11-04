Пленарное заседание Верховной Рады 4 ноября традиционно начнется в 10.00. Депутаты рассмотрят ряд кадровых вопросов, внесут изменения в календарный план, а также проработают законопроекты в первом и втором чтениях.

Начнут работу депутаты с того, что проголосуют за назначение:

Алексея Резникова – министром обороны Украины,

Ирины Верещук – вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,

Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины,

Юлии Свириденко – первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины,

Вячеслава Штучного – руководителем аппарата Верховной Рады Украины.

Кроме того, народные избранники должны принять постановление об увольнении Виталия Греня с должности члена Центральной избирательной комиссии, досрочно прекратив его полномочия.

Далее парламентарии должны внести изменения в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

В частности, по представлению Александра Корниенко, с 8 по 12 ноября депутаты должны работать с избирателями.

22 ноября в ВР должны провести заседание согласительного совета, а 23-26 ноября – пленарные заседания. В последнюю пятницу осени в стенах Верховной Рады должен состояться также Час вопросов к правительству.

4 ноября депутаты намерены отменить решение Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона О внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины.

Затем депутаты проголосуют о ратификации договора между Украиной и Египтом о передаче осужденных лиц, а также должны внести изменения в соглашение с Беларусью о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года.

Во втором чтении парламентарии проработают изменения в госбюджет на 2021 год для увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

А также внесут изменения в административное и уголовное законодательство относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Кроме того, в повестке дня заседания 4 ноября – проект закона о критической инфраструктуре.

В четверг народные избранники должны назначить внеочередные выборы Добропольского городского головы Донецкой области, изменить и установить границы Угледара, а также переименовать поселок Ленинка Винницкой области и села Поминик Черкасской области.

В первом чтении речь пойдет об изменениях в закон О судоустройстве и статусе судей (относительно обеспечения поэтапного внедрения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы), закон Об общеобязательном государственном социальном страховании, а также в Кодекс законов о труде (относительно установления праздничного дня – День украинской государственности).