Пленарне засідання Верховної Ради 4 листопада традиційно розпочнеться о 10.00. Депутати розглянуть низку кадрових питань, внесуть зміни до календарного плану, а також опрацюють законопроекти в першому та другому читаннях.

Почнуть роботу депутати з того, що проголосують за призначення:

Олексія Резнікова – міністром оборони України,

Ірини Верещук – віце-прем’єр-міністром України – міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій України,

Павла Рябікіна – міністром із питань стратегічних галузей промисловості України,

Юлії Свириденко – першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки України,

В’ячеслава Штучного – керівником апарату Верховної Ради України.

Крім того, народні обранці мають схвалити постанову про звільнення Віталія Греня з посади члена Центральної виборчої комісії, достроково припинивши його повноваження.

Далі парламентарі мають внести зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Зокрема, за поданням Олександра Корнієнка, із 8 до 12 листопада депутати мають працювати з виборцями.

22 листопада у ВР мають провести засідання погоджувальної ради, а 23-26 листопада – пленарні засідання. В останню п’ятницю осені в стінах Верховної Ради має відбутися також година запитань до уряду.

4 листопада депутати мають намір скасувати рішення Верховної Ради України про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань діяльності Національного банку України.

Потім депутати проголосують про ратифікацію договору між Україною та Єгиптом щодо передачі засуджених осіб, а також мають внести зміни до угоди з Білоруссю про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року.

У другому читанні парламентарі опрацюють зміни до держбюджету на 2021 рік задля збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій.

А також внесуть зміни до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України.

Крім того, у порядку денному засідання 4 листопада – проект закону про критичну інфраструктуру.

У четвер народні обранці мають призначити позачергові вибори Добропільського міського голови Донецької області, змінити та встановити межі Вугледара, а також перейменувати селище Ленінка Вінницької області та село Поминик Черкаської області.

У першому читанні йтиметься про зміни до закону Про судоустрій і статус суддів (щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи), закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також до Кодексу законів про працю (щодо встановлення святкового дня – День української державності).