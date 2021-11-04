Новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности назначили Павла Рябикина. За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

На этой должности он заменил Олега Уруского. До назначения на должность Павел Рябикин был главой Государственной таможенной службы.

Родился в Киеве. Окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, факультет международных отношений и международного права. Стажировался в Лейпцигском и Кильском университетах. Является юристом-международником.

Павел Рябикин трижды был народным депутатом Украины (III, IV и VII созывов). С марта 2005 по август 2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины.

В 2005-2006 годах Павел Рябикин возглавлял наблюдательный совет авиакомпании МАУ, а в марте 2017 года Кабинет министров назначил его главой Международного аэропорта Борисполь.

28 октября 2020 Рябикина признали победителем конкурса на должность главы Государственной таможенной службы. 18 ноября Кабмин утвердил его кандидатуру на должность.

За 2020 год Павел Рябикин задекларировал две квартиры в Киеве площадью 235,9 кв. м и 103,9 кв. м. и более 10 млн. грн дохода.

Также в декларации есть антикварные изделия, брендовые наручные часы, пять автомобилей марок BMW, Mercedes Benz, Dodge Ram Van, Audi Q8 и Land Rover Range Rover Evoque.