Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості призначили Павла Рябікіна. За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.

На цій посаді він замінив Олега Уруського. До призначення на посаду Павло Рябікін був головою Державної митної служби.

Народився у Києві. Закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права. Стажувався у Лейпцизькому та Кільському університета. Є юристом-міжнародником.

Павло Рябікін тричі був народним депутатом України (III, IV і VII скликань). З березня 2005 до серпня 2006 обіймав посаду заступника міністра транспорту та зв’язку України.

У 2005-2006 роках Павло Рябікін очолював наглядову раду авіакомпанії МАУ, а у березні 2017 року Кабінет міністрів призначив його головою Міжнародного аеропорту Бориспіль.

28 жовтня 2020 року Рябікіна визнали переможцем конкурсу на посаду голови Державної митної служби. 18 листопада Кабмін затвердив його кандидатуру на посаду.

За 2020 рік Павло Рябікін задекларував дві квартири у Києві площею 235,9 кв. м і 103,9 кв. м. та понад 10 млн грн доходу.

Також у декларації є антикварні вироби, брендові наручні годинники, п’ять автомобілів марок BMW, Mercedes Benz, Dodge Ram Van, AUDI Q8 і Land Rover Range Rover Evoque.