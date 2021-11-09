Бывший председатель Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков не видит законных оснований для досрочного прекращения его депутатских полномочий, о чем ранее заявили в его бывшей фракции Слуга народа.

– Извините за сленг, они пойдут по беспределу, – сказал он в эфире Украина 24, комментируя планы своих бывших коллег по фракции.

Разумков отметил, что свой мандат получил благодаря избирателям, и только они будут определять на следующих выборах в Раду, будет ли он дальше народным депутатом. Поэтому намерен бороться.

Политик рассказал, что в Офисе президента проходят совещания, на которых обсуждают, как досрочно прекратить его депутатские полномочия.

30 октября глава партии Слуга народа, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что на съезде рассмотрят вопрос о том, лишать ли бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата.

По его словам, решение о возможном лишении мандата будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова за те или иные вопросы.