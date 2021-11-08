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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Разумков подал обращение о создании объединения Разумная политика: список нардепов

Дмитро Разумков

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подал нынешнему спикеру Руслану Стефанчуку обращение о создании в нового парламенте межфракционного объединения Разумная политика.

В списке – 25 народных депутатов. Большинство перешли из фракции Слуга народа.

Розумна політика - список нардпів

Розумна політика звернення до Ради

В конце прошлой недели Дмитрий Разумков подтвердил, что создает в Верховной Раде межфракционное объединение Разумная политика.

Он подчеркнул, что в его команду будут входить 25 народных депутатов, которые не голосовали за его отставку.

В то же время подчеркнул, что это не окончательная цифра, и к ним могут присоединиться и другие нардепы, разделяющие их взгляды.

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