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Факти / Україна / Політика

Забрати у мене мандат депутата може лише народ – Разумков

Валентина Летяк
дмитро разумков

Колишній голова Верховної Ради, позафракційний нардеп Дмитро Разумков не бачить законних підстав для дострокового припинення його депутатських повноважень, про що раніше заявили у його колишній фракції Слуга народу.

– Вибачте за сленг, вони підуть “по беспределу”, – сказав він в ефірі Україна 24, коментуючи плани своїх колишніх колег по фракції.

Разумков зазначив, що свій мандат отримав завдяки виборцям, і тільки вони визначатимуть на наступних виборах до Ради, чи буде він далі народним депутатом. Тож має намір боротися.

Політик розповів, що в Офісі президента відбуваються наради, на яких обговорюють, як достроково припинити його депутатські повноваження.

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30 жовтня голова партії Слуга народу, перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що на з’їзді розглянуть питання про те, чи позбавляти колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата.

За його словами, рішення щодо можливого позбавлення мандата ухвалюватимуть залежно від подальших голосувань Разумкова за ті чи ті питання.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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