Монастырский лишил нардепа Киву наградного оружия из-за “недостойного поведения”

Глава МВД Украины Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Илью Киву права на наградное оружие, которое ему выдали в 2015 году.

По словам главы МВД, основанием для такого решения стало “недостойное поведение и действия” нардепа, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства.

— Перед законом все равны – народные депутаты не исключение. Также мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или раздувать ненависть в обществе, — сказал он.

Монастырский добавил, что до конца года в стране заработает реестр оружия: процесс оформления охотничьего и спортивного оружия упростят, а контроль за хранением и обучением существенно усилят.

В 2015 году тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву пистолетом Форт-17 калибра 9 мм — “за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть”.

В следующем году Аваков за такие же заслуги выдал Киве наградный пистолет АПС калибра 9 мм.

О каком недостойном поведении Кивы может идти речь?

7 октября 2021 года в день рождения президента РФ Владимира Путина Кива на фоне украинского флага записал видеоприветствие, которое он объяснил уважением к президенту страны-агрессора.

15 октября 2021 года, в день убийства проводника ОУН Степана Бандеры, он обнародовал видео, на котором заявляет, что является лидером “антифашистского движения” в Украине. В конце видео он стреляет из автомата и устраивает фейерверк. Поэтому прокуратура открыла уголовное производство.

6 ноября Кива из автомата расстрелял портреты, в частности представителей украинского движения сопротивления, среди которых портрет Степана Бандеры и Романа Шухевича.