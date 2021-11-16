Монастирський позбавив нардепа Киву нагородної зброї через “негідну поведінку”

Очільник МВС України Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від Опозиційної платформи – За життя Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році.

За словами глави МВС підставою для такого рішення стала “негідна поведінка та дії” нардепа, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави.

— Перед законом усі рівні – народні депутати не виняток. Так само мною будуть позбавлені права на нагородну зброю й інші особи, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокативних дій чи роздмухувати ненависть у суспільстві, – сказав він.

Монастирський додав, що до кінця року у країні запрацює реєстр зброї: процес оформлення мисливської та спортивної зброї спростять, а контроль за зберіганням та навчанням суттєво посилять.

У 2015 році тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом Форт-17 калібру 9 мм — “за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть”.

Наступного року Аваков за такі ж заслуги видав Киві нагородний пістолет АПС калібру 9 мм.

Про яку негідну поведінку Киви може йти мова?

7 жовтня 2021 року у день народження президента РФ Володимира Путіна Кива на тлі українського прапора записав відеопривітання, яке він пояснив повагою до президента країни-агресора.

15 жовтня 2021 року, у день вбивства провідника ОУН Степана Бандери, він оприлюднив відео, на якому заявляє, що є лідером “антифашистського руху” в Україні. Наприкінці відео він стріляє з автомата та влаштовує феєрверк. Через це прокуратура відкрила кримінальне провадження.

6 листопада Кива з автомата розстріляв портрети, зокрема, представників українського руху опору, серед яких портрет Степана Бандери та Романа Шухевича.