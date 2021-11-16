Суд избрал меру пресечения экс-главе Конституционного суда Тупицкому

Подольский суд Киева избрал меру пресечения бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому по делу о предоставлении заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля.

Согласно решению суда, Тупицкому установили залог в размере 45 тыс. грн. Кроме того, его обязали воздержаться от общения с рядом свидетелей по делу.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения Тупицкому в виде залога в размере 45 тыс. грн, обязать его не посещать здание Конституционного суда, носить электронный браслет, не покидать место жительства, сдать загранпаспорт и воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

Но эти требования удовлетворили лишь частично.

В мае этого года дело Тупицкого передали в суд. Следствие установило, что в октябре 2018 года экс-глава КСУ в одном из кафе Киева подкупил свидетеля в уголовном производстве.

Тот должен был отказаться от показаний или дать “нужные” показания в пользу экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины, который пребывал в статусе подозреваемого.

Также в Госбюро расследований сообщили, что в 2018 и 2019 годах Александр Тупицкий давал ложные показания по делу о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугресе Донецкой области.

В случае доказывания вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Подольский районный суд