Дело Тупицкого передали в суд, ему грозит пять лет за решеткой

Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий предстанет перед судом за подкуп свидетеля. Следователи ГБР за процессуального руководства Офиса генерального прокурора направили в суд соответствующий обвинительный акт.
В октябре 2018 года Тупицкий в одном из кафе Киева совершил подкуп свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать “нужные” показания в пользу экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.
Также в ГБР сообщили, что в 2018 и 2019 годах Тупицкий предоставлял ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.
Тупицкий предстанет перед судом за:
- заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины);
- подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Обыски в Тупицкого
Утром 13 мая в доме Александра Тупицкого провели обыски следователи Следователи Государственного бюро.
Обыск проводились согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины.
Обыск проводился в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.