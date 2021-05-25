Дело Тупицкого передали в суд, ему грозит пять лет за решеткой

Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий предстанет перед судом за подкуп свидетеля. Следователи ГБР за процессуального руководства Офиса генерального прокурора направили в суд соответствующий обвинительный акт.

В октябре 2018 года Тупицкий в одном из кафе Киева совершил подкуп свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать “нужные” показания в пользу экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Также в ГБР сообщили, что в 2018 и 2019 годах Тупицкий предоставлял ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

Тупицкий предстанет перед судом за:

заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины);

подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Обыски в Тупицкого

Утром 13 мая в доме Александра Тупицкого провели обыски следователи Следователи Государственного бюро.

Обыск проводились согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины.

Обыск проводился в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.