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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Дело Тупицкого передали в суд, ему грозит пять лет за решеткой

Олександр Тупицький

Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий предстанет перед судом за подкуп свидетеля. Следователи ГБР за процессуального руководства Офиса генерального прокурора направили в суд соответствующий обвинительный акт.

В октябре 2018 года Тупицкий в одном из кафе Киева совершил подкуп свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать “нужные” показания в пользу экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Также в ГБР сообщили, что в 2018 и 2019 годах Тупицкий предоставлял ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

Тупицкий предстанет перед судом за:

  • заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины);
  • подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Обыски в Тупицкого

Утром 13 мая в доме Александра Тупицкого провели обыски следователи Следователи Государственного бюро.

Обыск проводились согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины.

Обыск проводился в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.

Источник: ГБР

Фото: УНИАН

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