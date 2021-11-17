Газпром не планує збільшувати транзит газу в ЄС через Україну – Макогон

Згідно з результатами аукціонів з розподілу потужностей, російська компанія Газпром не планує збільшувати постачання газу до ЄС ані у грудні, ані у І кварталі 2022 року.

Про це повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон. За його словами, максимальний обсяг, що планується для транзиту, становить 109 млн на добу (40 млрд куб. м на рік).

Сергій Макогон зазначив, що всі голосні заяви про збільшення постачання газу до ЄС поки не мають відображення у реальних діях Газпрому.

Але він запевнив, що Україна і без запуску російського газопроводу Північний потік-2 готова забезпечити транзит значних додаткових обсягів газу до ЄС. Крім того, Сергій Макогон нагадав, що два роки тому транзит газу становив 277 млн млн куб. м на добу, або у 2,7 разів більше, ніж зараз.

Днями глава Газпрому Олексій Міллер пообіцяв, що компанія перевиконає план транзиту газу в європейські підземні сховища через територію України.

11 листопада стало відомо, що Газпром повернув транзит газу через Україну до контрактних обсягів – 109 млн куб. м газу на добу.

Водночас він наголосив, що додаткових обсягів, які перевищують транзитний контракт, Газпром бронювати не став.