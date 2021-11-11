Газпром вернул транзит газа через Украину к контрактным объемам

Газпром снова ежедневно прокачивает через газотранспортную систему Украины до 109 млн кубометров газа в сутки, вернувшись к контрактным уровням.

Об этом сообщает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

– Газпром рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн кубометров после снижения почти до 57 млн кубометров в первые дни ноября, – объяснил он.

Макогон подчеркнул, что дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, Газпром не забронировал, поэтому об увеличении поставок в ЕС через Украину речь не идет.

Он напомнил, что еще год назад Газпром прокачивал за день 178,4 млн кубометров газа, а в 2019 году – 277,3 млн, хотя Украина готова прокачивать до 250 млн кубометров в сутки.

С 1 ноября Газпром снизил транзит через Украину до 57 млн куб. м в день.

Тогда гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что при таких объемах транспортировки он недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров голубого топлива.

Источник: Сергій Макогон