Российская Федерация дестабилизирует ситуацию в Украине на информационном и дипломатическом фронтах.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.

Глава ведомства утверждает, что информационные атаки Москвы призваны провоцировать панику для дестабилизации ситуации внутри Украины. Бонусом Россия дестабилизирует ситуацию в Европе.

– Еще один фактор – это скопление вооружений у нашей границы для наращивания сигнала страха. Наша разведка анализирует это уже восьмой год. Тактика очень проста: проводятся военные учения, свозят технику и людей, учения завершаются, люди возвращаются в места дислокации, а техника и вооружение остаются для будущего потенциального развертывания, – поясняет Резников.

На дипломатическом фронте, говорит министр обороны, РФ создает напряжение устами российских дипломатов в тех странах, где они находятся.

В частности, происходит тиражирование нарратива, якобы Украина нарушает Минские договоренности.

Такие действия, убежден Резников, создают основания для любой возможной реакции.